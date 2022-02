Shawn Mendes darà voce al protagonista del film Lyle, Lyle Crocodile (Di giovedì 10 febbraio 2022) La star della musica Shawn Mendes sarà coinvolto come doppiatore del protagonista del film Lyle, Lyle Crocodile. La star della musica Shawn Mendes è stato scelto per dare voce al personaggio protagonista del film Lyle, Lyle, Crocodile, il progetto targato Sony tratto dai popolari romanzi per bambini scritti da Bernard Waber. Shawn Mendes, nominato più volte ai premi Grammy e il cui album Wonder ha debuttato al primo posto della classifica di Billboard, lavorerà per la prima volta a un film grazie a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) La star della musicasarà coinvolto come doppiatore deldel. La star della musicaè stato scelto per dareal personaggiodel, il progetto targato Sony tratto dai popolari romanzi per bambini scritti da Bernard Waber., nominato più volte ai premi Grammy e il cui album Wonder ha debuttato al primo posto della classifica di Billboard, lavorerà per la prima volta a ungrazie a ...

Ultime Notizie dalla rete : Shawn Mendes Shawn Mendes darà voce al protagonista del film Lyle, Lyle Crocodile La star della musica Shawn Mendes è stato scelto per dare voce al personaggio protagonista del film Lyle, Lyle, Crocodile , il progetto targato Sony tratto dai popolari romanzi per bambini scritti da Bernard Waber. Shawn ...

VIRGINIA/ Video, l'esordio della nipote di Iva Zanicchi: 'Voglio vivere il momento' Iva Zanicchi, carriera record: ecco perchè/ A Sanremo 2022 con "Voglio Amarti" Quali sono i tuoi punti di riferimento? "Da quando ho 13 - 14 anni come idolo ho soprattutto Shawn Mendes. Sono andata ...

