Sfatata la maledizione del Milan: cosa ha fatto davvero Giroud (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giroud è già entrato in doppia cifra e mancano ancora tre mesi alla fine della stagione. Il francese è riuscito così a sfatare la maledizione della numero 9 di Pippo Inzaghi che durava da 13 anni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022)è già entrato in doppia cifra e mancano ancora tre mesi alla fine della stagione. Il francese è riuscito così a sfatare ladella numero 9 di Pippo Inzaghi che durava da 13 anni

Advertising

rickembecker : Maledizione sfatata - magicegregio : maledizione del 9 subito sfatata, non è che erano delle pippe quelli che l’han presa in questi anni? - gaetanocristia2 : @PietroGregni Anche fosse l'ultimo gol che fa, per me la maledizione della 9 è stata 'sfatata'!!!! - rickembecker : Direi maledizione della 9 sfatata... Ci voleva Oliviero dopo quasi 10 anni - Dannythejab : @gippu1 Direi che è stata sfatata la maledizione del numero 9 al Milan oggi .. -