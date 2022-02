“Sei stata una regina, addio”. Lutto nella musica, morta la famosa cantante (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lutto nel mondo della musica: è morta Betty Davis, una delle regine del funk, anche detta “la donna che inventò la fusion”. Davis era anche famosa per essere stata la seconda moglie della leggenda del jazz Miles Davis. La donna è morta per cause naturali all’età di 76 anni. A dare la notizia, una cara amica della Davis, Danielle Maggio, alla rivista “Rolling Stone”. Betty viveva nella contea di Allegheny, nella zona occidentale dello Stato della Pennsylvania e il suo vero nome era Betty Mabry. La donna era nata a Durham, nel nord Carolina, il 26 luglio 1945. Fu una grande amica di Andy Warhol, Sly Stone o Jimi Hendrix, la quasi totalità del catalogo musicale della Davis è stato registrato tra il 1964 e il 1975, ma il suo impatto si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)nel mondo della: èBetty Davis, una delle regine del funk, anche detta “la donna che inventò la fusion”. Davis era ancheper esserela seconda moglie della leggenda del jazz Miles Davis. La donna èper cause naturali all’età di 76 anni. A dare la notizia, una cara amica della Davis, Danielle Maggio, alla rivista “Rolling Stone”. Betty vivevacontea di Allegheny,zona occidentale dello Stato della Pennsylvania e il suo vero nome era Betty Mabry. La donna era nata a Durham, nel nord Carolina, il 26 luglio 1945. Fu una grande amica di Andy Warhol, Sly Stone o Jimi Hendrix, la quasi totalità del catalogole della Davis è stato registrato tra il 1964 e il 1975, ma il suo impatto si ...

