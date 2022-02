Scontri Genova | condannati 43 manifestanti

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tribunale diha condannato 43antifascisti per i disordini scoppiati in piazza Corvetto il 23 maggio 2019 in occasione della manifestazione organizzata per protestare contro il ...

Il tribunale di Genova ha condannato 43 manifestanti antifascisti per i disordini scoppiati in piazza Corvetto il 23 maggio 2019 in occasione della manifestazione organizzata per protestare contro il comizio di Casapound. Il tribunale di Genova ha condannato 43 manifestanti antifascisti per i disordini scoppiati in piazza Corvetto il 23 maggio 2019 in occasione della manifestazione organizzata per protestare contro il comizio autorizzato dalle istituzioni nel centro di Genova il 23 maggio 2019. La contestazione all'iniziativa dell'estrema destra sfociò in scontri con la polizia, durante i quali fu manganellato e ferito ...