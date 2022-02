Scicli, padre e figlia morti a distanza di poche ore: oggi i funerali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Scicli – I funerali dei due Sciclitani, padre e figlia morti a poche ore di distanza, si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa del Carmine a Scicli. Ieri, l’anziano padre, colpito da malore dopo il ricovero della figlia e contagiato dal Covid, ha cessato di vivere all’ospedale Maggiore di Modica. poche ore dopo la figlia, 52enne. La donna si era vaccinata con la prima dose solo recentissimamente perché sofferente di una malattia che aveva ritardato appunto l’immunizzazione. Era ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa. Lascia il marito e due figli. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, stamattina in un post pubblicato sul ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 10 febbraio 2022)– Idei duetani,ore di, si terrannopomeriggio alle ore 16 nella chiesa del Carmine a. Ieri, l’anziano, colpito da malore dopo il ricovero dellae contagiato dal Covid, ha cessato di vivere all’ospedale Maggiore di Modica.ore dopo la, 52enne. La donna si era vaccinata con la prima dose solo recentissimamente perché sofferente di una malattia che aveva ritardato appunto l’immunizzazione. Era ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa. Lascia il marito e due figli. Il sindaco di, Enzo Giannone, stamattina in un post pubblicato sul ...

