Sci di fondo oggi Pechino 2022: orario d'inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di venerdì 11 febbraio 2022) oggi venerdì 11 febbraio è in programma, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, la gara maschile di sci di fondo, la 15 km a tecnica classica, il cui inizio è previsto alle ore 8:00 (ore italiane). startlist d'eccellenza, e non potrebbe essere altrimenti, con più di qualche atleta che, di partenza, può quantomeno ambire al podio: il finlandese Iivo Niskanen, il russo Alexander Bolshunov (loro due sembrano essere i favoriti in assoluto della viglia per la vittoria finale); può dar fastidio il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. L'Italia ha speranze di poter conquistare la top 10 con Francesco De Fabiani (pettorale 56); presenti anche altri tre azzurri: Paolo Ventura (22), Giandomenico Salvadori (25) e Maicol Rasteli (61).

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - Eurosport_IT : 'SIAMO SFINITI ANCHE NOI' ?????? L'impresa di Federico Pellegrino nella sprint della tecnica libera di sci di fondo h… - InterCLAzionale : RT @Coninews: Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori italiani. Tra l… - franconemarisa : RT @Coninews: Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori italiani. Tra l… -