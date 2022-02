Sci alpino, Marta Bassino: “Sono pronta a rilanciare le mie ambizioni, voglio tornare in Europa dopo avere lasciato il segno” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Manca un giorno a uno degli appuntamenti più attesi in casa Italia per le Olimpiadi di Pechino: il supergigante femminile. Si andrà ovviamente a caccia dell’oro, soprattutto con Federica Brignone e Elena Curtoni, mentre mancherà purtroppo Sofia Goggia, ancora alle prese con il suo infortunio e ancora in bilico anche per la discesa. Oltre a Brignone e Curtoni, gareggeranno anche Marta Bassino e Francese Marsaglia. “Ho resettato la mente – afferma Bassino alla viglia del superG – mi Sono messa alle spalle il momento di delusione per l’uscita in gigante di tre giorni fa, ho voltato pagina e adesso Sono pronta a rilanciare le mie ambizioni, ci Sono tante opportunità per fare bene nei prossimi giorni e voglio ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Manca un giorno a uno degli appuntamenti più attesi in casa Italia per le Olimpiadi di Pechino: il supergigante femminile. Si andrà ovviamente a caccia dell’oro, soprattutto con Federica Brignone e Elena Curtoni, mentre mancherà purtroppo Sofia Goggia, ancora alle prese con il suo infortunio e ancora in bilico anche per la discesa. Oltre a Brignone e Curtoni, gareggeranno anchee Francese Marsaglia. “Ho resettato la mente – affermaalla viglia del superG – mimessa alle spalle il momento di delusione per l’uscita in gigante di tre giorni fa, ho voltato pagina e adessole mie, citante opportunità per fare bene nei prossimi giorni e...

