Sci alpino, le azzurre che disputeranno il superG olimpico. Assente Sofia Goggia, c’è Francesca Marsaglia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Domani alle 4.00 di mattina l’Italia si gioca una grande chance di medaglia nel superG femminile, prova valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. Nonostante l’assenza di Sofia Goggia le dominatrici della stagione Federica Brignone ed Elena Curtoni puntano senza mezze misure all’oro, mentre Marta Bassino e Francesca Marsaglia sperano di agguantare un bel risultato tra le porte larghe. Obbligatorio tenere alta la guardia poiché diverse atlete hanno le carte in regole per attaccare il podio. Le sorprese alle Olimpiadi sono sempre all’ordine del giorno, come insegna la mirabolante prestazione di Ester Ledecka a Pyeongchang proprio in superG. Oltre alla ceca anche le elvetiche Corinne Suter, Michelle Gisin e Lara Gut-Behrami, Campionessa del Mondo in carica, vantano ambizioni di ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Domani alle 4.00 di mattina l’Italia si gioca una grande chance di medaglia nelfemminile, prova valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. Nonostante l’assenza dile dominatrici della stagione Federica Brignone ed Elena Curtoni puntano senza mezze misure all’oro, mentre Marta Bassino esperano di agguantare un bel risultato tra le porte larghe. Obbligatorio tenere alta la guardia poiché diverse atlete hanno le carte in regole per attaccare il podio. Le sorprese alle Olimpiadi sono sempre all’ordine del giorno, come insegna la mirabolante prestazione di Ester Ledecka a Pyeongchang proprio in. Oltre alla ceca anche le elvetiche Corinne Suter, Michelle Gisin e Lara Gut-Behrami, Campionessa del Mondo in carica, vantano ambizioni di ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - peterkama : Sci alpino, Pechino 2022: l’iraniano Hossein Saveh Shemshaki fermato per positività al doping - RaiDue : ? Ben svegliati, siete in orario per lo Slalom dello Sci Alpino ???? Innerhofer ha voglia di riscatto dopo la sfortu… - zazoomblog : Sci alpino la formazione dell’Italia per il superG olimpico: Brignone e Curtoni sognano in grande Goggia assente -… -