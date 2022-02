Sci alpino, la formazione dell’Italia per il superG olimpico: Brignone e Curtoni sognano in grande, Goggia assente (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Italia si presenta come la Nazionale da battere nel superG femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma venerdì 11 febbraio sulla pista di Yanqing. Il Bel Paese schiererà quattro atlete in questa gara veloce, con la speranza di fare saltare il banco come è successo più volte nel corso della stagione. Federica Brignone si presenta da leader della classifica di Coppa del Mondo dopo aver vinto a St. Moritz, a Zauchensee e a Garmisch. La valdostana, capace di conquistare la medaglia d’argento in gigante pochi giorni fa, insegue un nuovo sogno a cinque cerchi e promette spettacolo, dall’alto di uno stato di forma che sembra decisamente invidiabile. Elena Curtoni è seconda in quella graduatoria e lo scorso 23 gennaio ha trionfato a Cortina d’Ampezzo, ma non vanno dimenticati il secondo posto a St. Moritz e la terza ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Italia si presenta come la Nazionale da battere nelfemminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma venerdì 11 febbraio sulla pista di Yanqing. Il Bel Paese schiererà quattro atlete in questa gara veloce, con la speranza di fare saltare il banco come è successo più volte nel corso della stagione. Federicasi presenta da leader della classifica di Coppa del Mondo dopo aver vinto a St. Moritz, a Zauchensee e a Garmisch. La valdostana, capace di conquistare la medaglia d’argento in gigante pochi giorni fa, insegue un nuovo sogno a cinque cerchi e promette spettacolo, dall’alto di uno stato di forma che sembra decisamente invidiabile. Elenaè seconda in quella graduatoria e lo scorso 23 gennaio ha trionfato a Cortina d’Ampezzo, ma non vanno dimenticati il secondo posto a St. Moritz e la terza ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - zazoomblog : Sci alpino super-combinata maschile Olimpiadi Pechino 2022: Kilde al comando dopo la discesa 6º Innerhofer -… - zazoomblog : Sci alpino Kilde in testa dopo la discesa della combinata olimpica. Austriaci favoriti per l’oro - #alpino #Kilde… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude -… -