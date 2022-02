Sci alpino | il superG femminile può regalare gioie immense all’Italia | nessuna azzurra ha mai vinto l’oro nella disciplina

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Domani mattina alle 4.00 in punto le specialiste azzurre delle porte larghe possono scrivere la storia. Mai come quest’anno l’Italia ha dominato la stagione die nonostante l’assenza di Sofia Goggia è lecito attendersi grandi cose dalle nostre regine della. La classifica di Coppa del Mondo testimonia l’assoluta superiorità di Federica Brignone ed Elena Curtoni, ormai destinate ad un duello fratricida per la conquista del globo di cristallo. Le Olimpiadi rappresentano un evento a parte, ma se i valori in campo saranno rispettati i tifosi del Bel Paese godranno di una mattinata indimenticabile. Analizzando i possibili scenari della gara appare evidente come la chiave del successo sia la capacità di adattamento su un pendio sconosciuto. Bisognerà inoltre prestare attenzione alla tracciatura, ago della bilancia del...

Nell'attesissima combinata maschile di, l'azzurro Christof Innerhofer, dopo un buon settimo posto nella prima manche di discesa, ha concluso al decimo posto finale dopo lo slalom: oro all'...Sofia Goggia , che non prenderà parte domani al supergigante femminile di venerdì 11 febbraio, ha svolto questa mattina, 10 febbraio, due giri di allenamento in supergigante, decidendo poi di ...Domani mattina alle 4.00 in punto le specialiste azzurre delle porte larghe possono scrivere la storia. Mai come quest’anno l’Italia ha dominato la stagione di superG e nonostante l’assenza di Sofia ...La squadra azzurra femminile di sci alpino affila le armi in vista dell’attesissimo superG di domani, valido per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La prima notizia, giunta nelle prima ore ...