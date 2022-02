Sci alpino | Federica Brignone | “In vista del superG sento un buon feeling e voglio confermare gli ultimi risultati”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La squadra azzurra femminile di sciaffila le armi indell’attesissimodi domani, valido per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La prima notizia, giunta nelle prima ore di questa giornata, è l’assenza confermata di Sofia Goggia (anche se c’erano davvero pochi dubbi) ma, ovviamente, la pattuglia azzurra parte con la voglia di puntare in alto. I cancelletti di partenza delsi apriranno alle ore 4.00 italiane (le 11.00 di Yanqing) e tra le grandi favorite per il successo finale non potremmo non annoverare la nostra. La valdostana, infatti, è reduce dai brillanti successi di Altenmarkt-Zauchensee e Garmisch-Partenkirchen in Coppa del Mondo e sarà ulteriormente corroborata dalla splendida medaglia d’argento ottenuta nel gigante di pochi ...