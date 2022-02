Scholz sulle montagne russe Tensioni con gli Usa

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Olafsi è presentato lunedì da Joe Biden “a mani vuote” e “le sue rassicurazioni sull’impegno della Germania in Ucraina avranno fatto poco per convincere i suoi critici” negli Stati Uniti. Il duro affondo, titolato “missione fallita”, è firmato da Michaela Küfner, volto dell’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle. Sembra quasi di essere tornati ai tempi di Donald Trump e Angela Merkel, quando le relazioni tra Stati Uniti e Germania hanno registrato un minimo storico. L’obiettivo del cancelliere tedesco era fugare i dubbi sulla Germania a volte definita debole per non aver adottato una linea dura con la Russia dimostrando che Berlino e Washington sono sulla stessa lunghezza d’onda. Ma è bastato il non-scambio con Biden sul Nord Stream 2 in conferenza stampa ad alimentare nuovamente le perplessità. “La Germania è un alleato incredibilmente affidabile”, ha ...