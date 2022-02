Schira: “Fabian-Napoli rinnovo in stand-by, Due offerte molto importanti per lo spagnolo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli si complica. Nicolò Schira rivela le ultime sul futuro del centrocampista spagnolo. Fabian Ruiz è uno dei perni principali del Napoli di Spalletti. il contratto dello spagnolo scade il trenta giugno del 2024. Le prestazioni dell’ex Betis Siviglia non sono passate inosservate ai grandi club europei. De Laurentiis sta cercando di blindare il suo gioiello con la speranza che possa continuare la sua esperienza in azzurro. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato ha pubblicato un messaggio sui social relativo al futuro di Fabian Ruiz: “Il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz al momento è ancora in stand-by. Il suo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) IldiRuiz con ilsi complica. Nicolòrivela le ultime sul futuro del centrocampistaRuiz è uno dei perni principali deldi Spalletti. il contratto delloscade il trenta giugno del 2024. Le prestazioni dell’ex Betis Siviglia non sono passate inosservate ai grandi club europei. De Laurentiis sta cercando di blindare il suo gioiello con la speranza che possa continuare la sua esperienza in azzurro. Nicolò, giornalista ed esperto di calciomercato ha pubblicato un messaggio sui social relativo al futuro diRuiz: “Ildel contratto diRuiz al momento è ancora in-by. Il suo ...

Advertising

napolipiucom : Schira: 'Fabian-Napoli rinnovo in stand-by, Due offerte molto importanti per lo spagnolo' #FabianRuiz #napoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Schira: “Rinnovo in stand-by con il Napoli, Fabian ha ricevuto già due… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Rinnovo in stand-by con il Napoli, Fabian ha ricevuto già due importanti offerte da club stranieri p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Rinnovo in stand-by con il Napoli, Fabian ha ricevuto già due importanti offerte da club stranieri p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Rinnovo in stand-by con il Napoli, Fabian ha ricevuto già due importanti offerte da club stranieri p… -

Ultime Notizie dalla rete : Schira Fabian Schira: "Il Newcastle offre 40 milioni per Fabian Ruiz, no del Napoli!" Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il sogno per il mercato del Newcastle nella zona nevralgica del campo è senza ombra di dubbio Fabian Ruiz. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su Twitter ha svelato i dettagli della proposta fatta pervenire al Napoli. Essa, infatti, era pari a 40 milioni, con il club azzurro che ...

Schira: 'Newcastle, cifra enorme per Fabian Ruiz. De Laurentiis ha rifiutato' Secondo quanto riferisce Ciro Venerato della Rai, il contatto Newcastle - Napoli per Osimhen e Fabian c'è stato, ma c'è stata apertura per la cessione. Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ...

Schira: 'Fabian-Napoli, accordo lontano: lo spagnolo ha ricevuto due importanti offerte' AreaNapoli.it Schira: “Fabian-Napoli rinnovo in stand-by, Due offerte molto importanti per lo spagnolo” Il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli si complica. Nicolò Schira rivela le ultime sul futuro del centrocampista spagnolo. Fabian Ruiz è uno dei perni principali del Napoli di Spalletti. il contratto ...

Schira: "Fabian-Napoli, accordo lontano: lo spagnolo ha ricevuto due importanti offerte" Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, in un messaggio su Twitter, ha fatto luce sul futuro del calciatore spagnolo. "Il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz al momento è ancora in ...

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il sogno per il mercato del Newcastle nella zona nevralgica del campo è senza ombra di dubbioRuiz. Nicolò, giornalista ed esperto di mercato, su Twitter ha svelato i dettagli della proposta fatta pervenire al Napoli. Essa, infatti, era pari a 40 milioni, con il club azzurro che ...Secondo quanto riferisce Ciro Venerato della Rai, il contatto Newcastle - Napoli per Osimhen ec'è stato, ma c'è stata apertura per la cessione. Nicolò, giornalista esperto di mercato, ...Il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli si complica. Nicolò Schira rivela le ultime sul futuro del centrocampista spagnolo. Fabian Ruiz è uno dei perni principali del Napoli di Spalletti. il contratto ...Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, in un messaggio su Twitter, ha fatto luce sul futuro del calciatore spagnolo. "Il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz al momento è ancora in ...