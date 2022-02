Scandalo al GFVip per il rientro di Alex Belli: Soleil Sorge rivela una verità scioccante – VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine, ma i concorrenti non se ne stanno certo buoni buoni ad aspettare la fine del reality. Il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Brugarelli e Adriana Volpe, si porterà a casa la bellezza di centomila euro di premio. Una gara accesissima tra i concorrenti rimasti ancora in gara. Ad arrivare in finale in questa sesta edizioni troviamo, tra gli altri, Delia Duran, moglie dell’ex gieffino Alex Belli; nella puntata di Lunedì è rimasta in gara battendo al televoto Davide Silvestri. Tra i nominati Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Delia Duran, gli ultimi due sono stati i più votati al primo televoto, ma alla fine a spuntarla come finalista del GFVip è stata proprio l’ex moglie di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 10 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine, ma i concorrenti non se ne stanno certo buoni buoni ad aspettare la fine del reality. Il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Brugarelli e Adriana Volpe, si porterà a casa la bellezza di centomila euro di premio. Una gara accesissima tra i concorrenti rimasti ancora in gara. Ad arrivare in finale in questa sesta edizioni troviamo, tra gli altri, Delia Duran, moglie dell’ex gieffino; nella puntata di Lunedì è rimasta in gara battendo al televoto Davide Silvestri. Tra i nominati Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Delia Duran, gli ultimi due sono stati i più votati al primo televoto, ma alla fine a spuntarla come finalista delè stata proprio l’ex moglie di ...

