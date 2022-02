Sassuolo, Dionisi: «Buon segnale, peccato per il risultato» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Soddisfatto della prestazione ma non del risultato Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo battuto di misura dalla Juventus in Coppa Italia Dionisi ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia che il suo Sassuolo ha perso allo scadere contro la Juventus. Ecco le sue parole a Mediaset: REAZIONE – «Spero sia un Buon segnale, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Dobbiamo essere bravi, oggi comunque abbiamo perso nonostante abbiamo giocato contro una squadra superiore. Sono soddisfatto della prestazione, ma non del risultato. Nel primo tempo meritavamo di più noi e di questo dobbiamo essere contenti, da questo passa il futuro. Dobbiamo giocare più da squadra, così da dare continuità a quello che facciamo. Domenica c’è la Roma, una squadra di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Soddisfatto della prestazione ma non delAlessio, tecnico delbattuto di misura dalla Juventus in Coppa Italiaha parlato al termine della sfida di Coppa Italia che il suoha perso allo scadere contro la Juventus. Ecco le sue parole a Mediaset: REAZIONE – «Spero sia un, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Dobbiamo essere bravi, oggi comunque abbiamo perso nonostante abbiamo giocato contro una squadra superiore. Sono soddisfatto della prestazione, ma non del. Nel primo tempo meritavamo di più noi e di questo dobbiamo essere contenti, da questo passa il futuro. Dobbiamo giocare più da squadra, così da dare continuità a quello che facciamo. Domenica c’è la Roma, una squadra di ...

