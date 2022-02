(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ildi Napoli Nord ha accolto il ricorso dei sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, dichiarando l’antisindacalità della condotta della Fib Spa; si tratta dell’azienda di produzione di batterio al litio da poco insediatasi a Teverola (Ce) nell’ambito della reindustrializzazione dell’ex sito Whirlpool con il reimpiego di circa 75provenienti dalla multinazionale americana. La vicenda su cui è intervenuto ilaversano è avvenuta nel dicembre scorso, quando Fim, Fiom e Uilm proclamarono un ora dialla Fib, per ogni turno di lavoro, per protestare contro gli impegni dichiarati in sede ministeriale, ma poi disattesi, di integrare economicamente il trattamento di cassa integrazione per i. L’azienda reagì ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sanzione ai lavoratori dopo lo sciopero: il tribunale la giudica illegittima ** - NewSicilia : Nei confronti dell’imprenditore è stata elevata una sanzione amministrativa di 3mila euro #Newsicilia - TrifiroPartners : Il Tribunale di Ravenna si è posto in contrasto con le Sezioni Unite, ritenendo che in caso di #contestazione tardi… - Lavoratori_Ama : @AndreaC1971 @RobertoPopeo @RiprendRoma @GiuseppeRoma977 @diarioromano @battaglia_persa @salviamoroma… - RobertoSavasini : RT @Alessan69259017: Si apre una breccia enorme e a questo punto tutti gli altri lavoratori che sono stati sospesi dovranno ricevere indiet… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanzione lavoratori

D'altra parte, dal 15 febbraio ipubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni al ...l'accesso ai luoghi di lavoro senza e chi non rispetta il divieto potrà incorrere in una...D'altra parte, dal 15 febbraio ipubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni al ...l'accesso ai luoghi di lavoro senza e chi non rispetta il divieto potrà incorrere in una...(LA NAZIONE) IPA/Fotogramma. Per i datori di lavoro che non controllano sono previste sanzioni tra 400 e mille euro. Il controllo vale per tutti: dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, ditte ...(Sassari Oggi) IPA/Fotogramma. Per i datori di lavoro che non controllano sono previste sanzioni tra 400 e mille euro. Attenzione: il datore di lavoro non è obbligato a controllare la certificazione ...