Santa Maria della Pietà, approvato protocollo riqualificazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – La Giunta Capitolina ha anche approvato il protocollo di intesa con Regione Lazio, ASL, Città Metropolitana e Municipio XIV per il proseguimento degli interventi di riqualificazione del comprensorio “Santa Maria della Pietà” e del relativo patrimonio immobiliare. Il protocollo nasce per assicurare la prosecuzione della riqualificazione del complesso attraverso la realizzazione degli interventi previsti, garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e valorizzare la sinergia istituzionale tra tutti gli attori coinvolti, anche attraverso l’accesso a specifici bandi del Pnrr. “È un accordo importante perché permette di proseguire il percorso di sinergia tra le varie istituzioni per il recupero e la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – La Giunta Capitolina ha ancheildi intesa con Regione Lazio, ASL, Città Metropolitana e Municipio XIV per il proseguimento degli interventi didel comprensorio “” e del relativo patrimonio immobiliare. Ilnasce per assicurare la prosecuzionedel complesso attraverso la realizzazione degli interventi previsti, garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e valorizzare la sinergia istituzionale tra tutti gli attori coinvolti, anche attraverso l’accesso a specifici bandi del Pnrr. “È un accordo importante perché permette di proseguire il percorso di sinergia tra le varie istituzioni per il recupero e la ...

IoioRaffaele : #11Febbraio, Beata Vergine Maria di #Lourdes Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta f… - Dida_ti : RT @ruggierofilann4: SANTA MARIA DI LEUCA. BUONA SERATA. - Telefriuli1 : Termina il funerale, cipresso in fiamme a Buttrio Danneggiato l'albero posto a fianco alla torre campanaria della c… - RegioneER : #Cultura. Grandi progetti del @MiC_Italia, in #EmiliaRomagna scelti Santa Maria in Vado a Ferrara, la Cattedrale di… - BellelliGug : Mare al tramonto: Santa Maria di Castellabate -