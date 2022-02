Sanremo | Paolo Bonolis Punge Amadeus!

(Di giovedì 10 febbraio 2022), così come ha fatto sua moglie Sonia Bruganelli, continua a lanciare frecciatine più o meno velate ad Amadeus e ai suoi tre. Traspare dalle parole diuna vena polemica visto che, a suo dire, per Amadeus oggi è stato più facile raggiungere certi risultati di ascolti, rispetto agli anni in cui è statoa condurre il Festival. Insomma, Amadeus si è trovato la strada spianata. Ma ecco quello che ha dichiarato il conduttore di Avanti un altro!sminuisce il successo di Amadeus: nuove frecciate Si continua a parlare dell’enorme successo ottenuto dal nostro Amadeus con2022. Ascolti da record, che hanno fatto gongolare i vertici di viale Mazzini, che ora pensano ad un Amadeus quater. Troppo presto per capire se il conduttore ...

EffePuntoCi : @_Gius_dg Assolutamente una battuta. Per riprendere proprio le parole di Paolo sul Festival di Sanremo di quest'anno. ?????? - asdomare : Festival di Sanremo, Paolo Bonolis al veleno su Amadeus: 'Oggi la strada è più semplice' - infoitcultura : Paolo Bonolis sminuisce il successo di Amadeus: 'Sanremo ora è più facile di quando l’ho fatto io” - giancarlosniper : Festival di Sanremo, Paolo Bonolis al veleno su Amadeus: 'Oggi la strada è più semplice' - PeonesMR : …. niente è proprio così in ogni cosa! -

... affiancandola poi nel suo debutto al Festival di1969. Nel suo curriculum anche il debutto ... assieme aGuzzanti (nella prima edizione del 1989) e a Luigi Di Majo (edizioni 1989 - 1990 e ...TV e SpettacoloBonolis contro Amadeus per il Festival di:"Bisogna impeg[...]Bonolis ha lanciato una frecciatina ad Amadeus in merito al Festival di, dic [...] Stando ...al debutto al Piper giovanissima fino ai grandi successi a partire da Nessuno mi può giudicare che presentò a sanremo nel 1966. Che però non le diedero mai alla testa perché, come ha detto in una ...Spettacoli e Cultura - Tra gli autori c'è Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni ... Tananai sembra avere tutte le carte in regola per farci divertire in questo Sanremo 2022.