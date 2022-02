Sanremo è la vittoria del gender fluid: la battaglia sull’identità di genere si combatte anche in tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo Sanremo 2022 è stato innovativo sotto molti punti di vista, un merito che sicuramente può attribuirsi ad Amadeus e alla squadra con cui ha costruito il Festival. In un ambiente televisivo pervaso dalla discrepanza del racconto dal reale, il cambiamento che si osserva in ambiti noti, ma comunque limitati, dell’intrattenimento ha finalmente saltato il muro della televisione generalista. La rappresentazione variegata dei tipi di gender che abbiamo visto in diverse serie tv, diventate cult, non ha trovato altrettanta “liberalizzazione” nei canali più classici dei media. Telegiornali e programmi televisivi di ogni tipo falliscono nel fare una corretta narrazione del cambiamento sociale in atto, che vede i vecchi ruoli di genere sfidati da una costante ricerca della propria identità, a prescindere dai canoni finora imposti. Il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo2022 è stato innovativo sotto molti punti di vista, un merito che sicuramente può attribuirsi ad Amadeus e alla squadra con cui ha costruito il Festival. In un ambiente televisivo pervaso dalla discrepanza del racconto dal reale, il cambiamento che si osserva in ambiti noti, ma comunque limitati, dell’intrattenimento ha finalmente saltato il muro della televisione generalista. La rappresentazione variegata dei tipi diche abbiamo visto in diverse serie tv, diventate cult, non ha trovato altrettanta “liberalizzazione” nei canali più classici dei media. Telegiornali e programmi televisivi di ogni tipo falliscono nel fare una corretta narrazione del cambiamento sociale in atto, che vede i vecchi ruoli disfidati da una costante ricerca della propria identità, a prescindere dai canoni finora imposti. Il ...

