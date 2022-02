San Valentino a Palazzo Reale: storie di fiori e di amori. Apertura straordinaria del Giardino Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) A Palazzo Reale si festeggia San Valentino e si passeggia attraverso le sale dell’Appartamento Storico per raccontare, attraverso le opere esposte, gli amori di re e regine, nobili e dei. Con un unico biglietto d’ingresso (10 euro) sarà possibile entrare in coppia e usufruire di una visita guidata attraverso le sale dell’Appartamento Storico, con illustrazione delle opere che raffigurano le coppie della storia e della mitologia. Le visite guidate gratuite (ore 12 e 16) vanno prenotate sul sito www.PalazzoRealedinapoli.org cliccando su “acquista biglietto” o direttamente sul sito www.coopculture.it.L’appuntamento è nel Giardino Italia, i cui cancelli saranno aperti eccezionalmente per la festività. Le aiuole di questo Giardino ospitano ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Asi festeggia Sane si passeggia attraverso le sale dell’Appartamento Storico per raccontare, attraverso le opere esposte, glidi re e regine, nobili e dei. Con un unico biglietto d’ingresso (10 euro) sarà possibile entrare in coppia e usufruire di una visita guidata attraverso le sale dell’Appartamento Storico, con illustrazione delle opere che raffigurano le coppie della storia e della mitologia. Le visite guidate gratuite (ore 12 e 16) vanno prenotate sul sito www.dinapoli.org cliccando su “acquista biglietto” o direttamente sul sito www.coopculture.it.L’appuntamento è nel, i cui cancelli saranno aperti eccezionalmente per la festività. Le aiuole di questoospitano ...

Advertising

trash_italiano : Che voglia di Parigi per San Valentino. Da soli ovviamente. - acmilan : ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con… - vogue_italia : Occhiali a cuore per San Valentino, come Gigi Hadid in Moschino ?? - Gab_Pisano : RT @edda_baffaa: Per San Valentino voglio un assegno - paoloangeloRF : Arriva la perturbazione di San Valentino, pioggia al Nord e neve a quote molto basse -