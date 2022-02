San Valentino, a Napoli gli itinerari turistici dell’amore: una per ogni Muncipalità (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un San Valentino celebrato in tanti luoghi di tutta la città con la proposta di itinerari turistici dell’amore. È questa l’iniziativa messa in campo dall’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato d’intesa con tutte le dieci Municipalità. Vogliamo sempre più caratterizzare la nostra azione amministrativa con la programmazione, la concertazione territoriale e con le categorie – spiega Armato – in modo di attuare davvero un piano di rilancio del turismo”. Si conclude così il programma turistico e culturale finanziato dal poc Campania 2014-2020 iniziato lo scorso dicembre con il programma “Ri-nascita – Natale a Napoli”, e che ha avuto il suo clou nel concerto di Capodanno Passione Live. Gli eventi di San Valentino si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 14 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un Sancelebrato in tanti luoghi di tutta la città con la proposta di. È questa l’iniziativa messa in campo dall’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato d’intesa con tutte le dieci Municipalità. Vogliamo sempre più caratterizzare la nostra azione amministrativa con la programmazione, la concertazione territoriale e con le categorie – spiega Armato – in modo di attuare davvero un piano di rilancio del turismo”. Si conclude così il programma turistico e culturale finanziato dal poc Campania 2014-2020 iniziato lo scorso dicembre con il programma “Ri-nascita – Natale a”, e che ha avuto il suo clou nel concerto di Capodanno Passione Live. Gli eventi di Sansi svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 14 ...

