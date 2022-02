Salernitana | Colantuono a rischio | Sabatini pensa a Liverani

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La partita contro il Genoa sarà decisiva per. LaintantoLa partita di domenica tra Genoa esarà fondamentale per il futuro disulla panchina granata. In caso di risultato negativo, infatti, per l’allenatore dovrebbe arrivare l’esonero. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club campano avrebbe già in mente il sostituto. Si tratterebbe di Fabio, allenatore che il d.s.apprezza da sempre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La partita di domenica tra Genoa e Salernitana sarà fondamentale per il futuro di Colantuono sulla panchina granata. In caso di risultato negativo, infatti, per l'allenatore dovrebbe arrivare ...La prossima sfida tra Salernitana e Genoa potrebbe essere decisiva per il tecnico Stefano Colantuono che, in caso di risultato negativo, potrebbe essere esonerato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport...