Sabrina Ferilli spiega il monologo recitato al Festival di Sanremo | sul futuro aggiunge | “Intanto c’è Maria”

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è stata scelta da Amadeus per condurre l’ultima serata deldi. La performance dell’attrice, però, ha fatto scaturire non poche polemiche. Il cosiddetto “-gate” è scaturito da alcune parole colorite, pronunciate dall’attrice fuori onda. Le indiscrezioni volevano uno scontro trae Amadeus. Ma l’attrice ha messo a tacere le voci, con un post di ringraziamento al direttore artistico deldi, condiviso sulla sua pagina Instagram. Anche ildi, scritto da Selvaggia Lucarelli, ha fatto discutere. In un’intervista rilasciata al programma radiofonico di R101, “Facciamo finta che“, il programma ...

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - FiorellaMannoia : Sabrina Ferilli ha vinto il settantaduesimo festival di Sanremo. ??#sabrinaferilli #sanremo22 - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - GiuseppeporroIt : Sabrina Ferilli rivela cosa le ha detto Maria De Filippi dopo Sanremo: le sue parole #sabrinaferilli… - tuttopuntotv : Sabrina Ferilli dopo Sanremo svela cosa ha detto Maria De Filippi #Sanremo2022 #ferilligate #sabrinaferilli… -

è reduce dalla sua esperienza in qualità di co - conduttrice alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. L'attrice 57enne ha parlato nuovamente del suo 'non monologo' portato all'...Le parole usate dadurante il suo monologo, o meglio "non monologo", in occasione dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2022 sono frutto di una collaborazione con un famosissimo volto tv e nota ...Tra gli interventi più apprezzati dal pubblico c’è sicuramente il monologo di sabato sera, recitato da un’impeccabile Sabrina Ferilli, o come l’ha definito lei stessa, il suo non monologo. Durante ...Senza dubbio una delle co-conduttrici più amate e apprezzate del Festival di Sanremo è stata Sabrina Ferilli. Con la sua solita simpatia, la verace attrice ancora una volta ha conquistato il cuore del ...