Ryanair | O' Leary | ' meglio tariffe basse che soldi da contribuenti italiani'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. -(Adnkronos) - “Se già volo con la compagnia aerea preferita dagli, perché dovrei usarne un'altra? Conpiù, più rotte, più voli, più puntualità e soprattutto senza continuare a prosciugare le tasche deicon altri 3 miliardi di euro in aiuti di Stato, preferisco volare con, proprio come già fa la stragrande maggioranza degli. Ciao Ita (o come la chiamiamo noi, piccola Lufthansa)". Con questa dichiarazione del CEO del Gruppo di, Michael O', continua il botta e risposta fra il gruppo irlandese e la compagnia che ha preso il posto della vecchia Alitalia. Ieri infatti - in un tour nel nostro paese - il manager aveva minimizzato le prospettive di Ita, ...

Advertising

tommibatti00 : RT @leonard_berberi: L’evoluzione delle tariffe, la gara con le altre #lowcost, il ruolo di #ItaAirways, il rapporto con gli scali, le rich… - giuliog : O'Leary (Ryanair): «L'Italia accolga le nostre richieste o salta l'investimento da 2,5 miliardi» - beriapaolo : RT @leonard_berberi: L’evoluzione delle tariffe, la gara con le altre #lowcost, il ruolo di #ItaAirways, il rapporto con gli scali, le rich… - infoiteconomia : Ryanair, l'ad O'Leary: 'Ita sarà low cost di Lufthansa'. Altavilla: ora viaggi con noi, noterà la differenza - infoiteconomia : O’Leary (Ryanair): «L’Italia accolga le nostre richieste o salta l’investimento da 2,5 miliardi» -

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair Leary

1 -SCOMMETTE SUL TURISMO IN ITALIA PRONTI FINO A 4,5 MILIARDI DI INVESTIMENTI R. E. per 'la Stampa' michael opunta decisa sull'Italia che tenta la ripartenza economica con il turismo. Se negli ultimi due anni ...Che lanci offerte che costano meno di una colazione al bar o che faccia previsioni catastrofiche, Michael O', numero uno di, la prima compagnia aerea in Europa, fa spesso parlare di sé. In un blitz fatto in Italia ieri, prima a Roma e poi a Milano, dove ha annunciato l'operativo della prossima ...Ciao Ita (o come la chiamiamo noi, piccola Lufthansa)”. Con questa dichiarazione del CEO del Gruppo di Ryanair, Michael O’Leary , continua il botta e risposta fra il gruppo irlandese e la compagnia ...L’ha tirata fuori dal cilindro dell’ironia il ceo del Gruppo Ryanair, Michael O’Leary: “Se già volo con la compagnia aerea preferita dagli italiani, perché dovrei usarne un’altra?” Ita, in una ...