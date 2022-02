Russia | esercitazioni militari | niente accordi con Londra

Leggi su zon

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un’altra giornata di incontri diplomatici innon ha portato a nulla. La crisi con l’Ucraina continua e non si risolve Una nuova giornata piena ricca di incontri, che però non hanno portato a nulla. La crisi al confine trae Ucraina rimane, anzi peggiora. In Bielo, sono stati inviati nuovi gruppi di soldati percongiunte su larga scala. Dalla Francia sono preoccupati, nonostante oggi fossero impegnati con gli USA proprio per cercare di risolvere questa situazione incresciosa. Emmanuel Macron aveva usato toni costruttivi dopo l’incontro di lunedì con il presidente russo Vladimir Putin. La missione diha però gelato tutti gli entusiasmi. “Questo è un gesto di grande violenza, che ci preoccupa.” ha detto il ministro francese degli ...