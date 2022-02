Ruoli sempre imprevedibili. Ma anche storici: Renata in Big little lies, la scienziata di Jurassic Park, l'avvocato spietato di Storia di un matrimonio. (Di giovedì 10 febbraio 2022) Che sia un blockbuster o un film indipendente Laura Dern – 55 anni oggi – ha dimostrato di saper far tutto. Attrice brillante e avventurosa tra le più versatili e sfaccettate della sua generazione, Laura Elizabeth Dern è nata il 10 febbraio 1967 a Los Angeles, in California. Laura Dern: le immagini della carriera, degli amori, della famiglia guarda le foto Bionda, algida e alta quasi un metro e 80, ha dato voce e corpo a personaggi imprevedibili. Antieroine profondamente imperfette, divertenti e malinconiche, che hanno fatto anche rabbrividire oppure irritare. E a cui ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Che sia un blockbuster o un film indipendente Laura Dern – 55 anni oggi – ha dimostrato di saper far tutto. Attrice brillante e avventurosa tra le più versatili e sfaccettate della sua generazione, Laura Elizabeth Dern è nata il 10 febbraio 1967 a Los Angeles, in California. Laura Dern: le immagini della carriera, degli amori, della famiglia guarda le foto Bionda, algida e alta quasi un metro e 80, ha dato voce e corpo a personaggi. Antieroine profondamente imperfette, divertenti e malinconiche, che hanno fattorabbrividire oppure irritare. E a cui ...

