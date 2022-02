Rugby | Sei Nazioni Under 20 | domani sfida all' Inghilterra | capitano azzurro suona la carica 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - Contro una squadra del loro livello dobbiamo provare ad imporci fisicamente, soprattutto in difesa, che deve continuare ad essere il nostro punto forte come lo è stato l'anno scorso, quando abbiamo subito dieci mete in tutto il torneo: con aggressività e disciplina dovremo costringerli a sbagliare, e stavolta riuscire noi a tradurre gli errori in punti”. Monigo si preannuncia sold-out, c'è voglia di vedere una squadra lottare per un risultato importante: “Il pubblico sarà determinante, lo stadio sarà tutto esaurito e l'atmosfera a Monigo è sempre speciale: sarà il nostro uomo in più, giocheremo anche per loro”. In chiusura un pensiero ai due compagni di squadra 'rapiti' dalla Nazionale Maggiore: “Siamo tutti stra-felici per Tommy e Leo, vedere i nomi di Menoncello e Marin protagonisti con la prima squadra è sia un orgoglio come compagni di squadra, sia uno stimolo a ...