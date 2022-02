Rovazzi e Tom Holland: la foto che ha fatto impazzire il web. “Bro, caffetino?” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “La prossima volta carbonara, bro“. No, non è una semplice conversazione tra amici. È ciò che Fabio Rovazzi ha scritto su Instagram a corredo di una foto che in poche ore ha fatto letteralmente il giro del web. Il cantante, infatti, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae niente di meno che in compagnia di Tom Holland, attore britannico famoso in tutto il mondo per essere il volto di Peter Parker, alias Spider-Man. Una foto che è subito diventata virale e che ha fatto impazzire il web. Holland si trova in Italia, più precisamente a Roma, per promuovere il suo nuovo film, Uncharted, e per l’occasione ha pubblicato sul suo profilo Instagram (seguito da ben 61 milioni di persone) una foto di fronte al Colosseo. foto che ... Leggi su diredonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) “La prossima volta carbonara, bro“. No, non è una semplice conversazione tra amici. È ciò che Fabioha scritto su Instagram a corredo di unache in poche ore haletteralmente il giro del web. Il cantante, infatti, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae niente di meno che in compagnia di Tom, attore britannico famoso in tutto il mondo per essere il volto di Peter Parker, alias Spider-Man. Unache è subito diventata virale e che hail web.si trova in Italia, più precisamente a Roma, per promuovere il suo nuovo film, Uncharted, e per l’occasione ha pubblicato sul suo profilo Instagram (seguito da ben 61 milioni di persone) unadi fronte al Colosseo.che ...

team_world : Tom Holland è a Roma. Ha cenato con Rovazzi. Fatto aperitivo con Totti. E un giro in vespa per le strade della Capi… - angelssblood : RT @xscherbatsloki: rovazzi che nel giro di una settimana passa da orietta berti a tom holland sinceramente invidiandolo molto https://t.co… - Swag4Niall : RT @devonnessmiIe: tom holland che gira in vespa, cena con rovazzi e fa aperitivo con totti, MA COSA CAZZO STA SUCCEDENDO!?! - alwaysfixu : RT @arsagaidra: Tom Holland che prende un caffè con Francesco Totti è ancora più surreale di lui che mangia con Fabio Rovazzi WHAT IN THE M… - Bella47707753 : RT @dontalkoutloud1: boh raga ma se rovazzi è andato a pranzo con Tom holland lasciatemi sognare che un giorno anche io andrò a pranzo con… -