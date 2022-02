Rovazzi e Tom Holland: la foto che ha fatto impazzire il web. “Bro, caffetino?” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il cantante, reduce dalla sua esperienza di inviato a Sanremo, è tornato a Roma, dove è riuscito a incontrare l'attore di Spider-Man e pranzare con lui. E il tutto è nato da un semplice commento su Instagram. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il cantante, reduce dalla sua esperienza di inviato a Sanremo, è tornato a Roma, dove è riuscito a incontrare l'attore di Spider-Man e pranzare con lui. E il tutto è nato da un semplice commento su Instagram. L'articolo proviene da DireDonna.

team_world : Tom Holland è a Roma. Ha cenato con Rovazzi. Fatto aperitivo con Totti. E un giro in vespa per le strade della Capi… - acacciatore94 : RT @devonnessmiIe: tom holland che gira in vespa, cena con rovazzi e fa aperitivo con totti, MA COSA CAZZO STA SUCCEDENDO!?! - lafreshchezza : RT @xscherbatsloki: rovazzi che nel giro di una settimana passa da orietta berti a tom holland sinceramente invidiandolo molto https://t.co… - slevpingbeauty : RT @arsagaidra: Tom Holland che prende un caffè con Francesco Totti è ancora più surreale di lui che mangia con Fabio Rovazzi WHAT IN THE M… - SempreCler : La foto di Tom Holland con Rovazzi mi ha rovinato la giornata. -