Roma, lo sfogo di Mourinho contro la squadra: “siete gente senza palle, è la cosa peggiore per un uomo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) José Mourinho è così, senza peli sulla lingua, nel bene e nel male. Il suo ritorno in Italia ha portato tanti motivi di discussione, i risultati in campo sono stati altalenanti. I giallorossi sono reduci dall’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la partita contro l’Inter si è conclusa sul risultato di 2-0. Il Corriere della Sera ha svelato un retroscena su uno sfogo dello Special One: “voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!”, avrebbe affermato il tecnico portoghese. “E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”, ha aggiunto Mourinho. “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Joséè così,peli sulla lingua, nel bene e nel male. Il suo ritorno in Italia ha portato tanti motivi di discussione, i risultati in campo sono stati altalenanti. I giallorossi sono reduci dall’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la partital’Inter si è conclusa sul risultato di 2-0. Il Corriere della Sera ha svelato un retroscena su unodello Special One: “voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vicagati sotto!”, avrebbe affermato il tecnico portoghese. “E poi voglio sapere perché ancheil Milan vicagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”, ha aggiunto. “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccolile ...

