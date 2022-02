Roma Giorno del Ricordo Gualtieri ricorda le vittime delle Foibe | Coltivare la memoria

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Con Gualtieri, Roma torna al (peggiore) passato e ricomincia a indebitarsi: più 334 milioni per… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Statua di Apollo, dal tempio di Portonaccio di Veio, fine del VI secolo a.C., terracott… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Paul Cézanne, Le cabanon de Jourdan, olio su tela, 1906, Galleria Nazionale d'Arte Mode… - TV7Benevento : Foibe: Draghi, 'avvertimento attuale, mai più odio, divisioni e soprusi' - - PoveraR : RT @PoveraR: @barbarajerkov @lorenzabo Evviva, sì, spostate in una traversa tre delle tante bancarelle di via Cola di Rienzo. Se @ilmessagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Giorno

Romasette.it

Ricordando che queste tragedie sono dentro gli orrori della guerra ", ha detto il primo cittadino diintervenendo alla cerimonia di commemorazione deldel Ricordo in Campidoglio. Il ...... Teresa Ruiz Sillero, che aveva chiesto come mai Diaz avesse viaggiato quela bordo di un aereo ufficiale a. Il governo ha evidenziato che questo viaggio era di natura ufficiale, come ...(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2022 "A distanza di oltre ... così il presidente del Consiglio Draghi alla cerimonia per il Giorno del Ricordo al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista ...“La buona intesa personale tra noi è nata il giorno stesso dell’inaugurazione del mio ministero, quando egli mi onorò della sua presenza a Roma”, rivela Francesco: “ed è poi maturata in una fraterna ...