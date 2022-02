Roma Calcio Amputati: il team giallorosso presentato ufficialmente in Campidoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Con la presentazione ufficiale in Campidoglio, avvenuta mercoledì 9 febbraio, la A.S.D. Roma Calcio Amputati ha compiuto un altro storico passo ed ora si appresta a riversare tutte le sue energie sul campo, in vista del debutto nel campionato italiano organizzato e promosso dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici E Sperimentali). (leggi qui) Nata dal sogno di Arturo Mariani di riunire sotto i magici colori del giallo e del rosso ragazzi Amputati, con malformazioni o agenesie di arti, che come il fondatore e capitano della squadra della Capitale nutrono una passione viscerale per il gioco del Calcio e amano profondamente la vita, la Roma Calcio Amputati sta gettando le basi per un progetto vincente e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022)– Con la presentazione ufficiale in, avvenuta mercoledì 9 febbraio, la A.S.D.ha compiuto un altro storico passo ed ora si appresta a riversare tutte le sue energie sul campo, in vista del debutto nel campionato italiano organizzato e promosso dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici E Sperimentali). (leggi qui) Nata dal sogno di Arturo Mariani di riunire sotto i magici colori del giallo e del rosso ragazzi, con malformazioni o agenesie di arti, che come il fondatore e capitano della squadra della Capitale nutrono una passione viscerale per il gioco dele amano profondamente la vita, lasta gettando le basi per un progetto vincente e ...

Paolo_Bargiggia : Il calcio, nella Capitale è davvero poca roba. Da una parte, gli americani della @OfficialASRoma che buttano solo q… - SkySport : Roma, Mourinho ai giocatori: 'Se avete paura, andate a giocare in Serie C' #SkySport #Roma #Mourinho - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - TuttoASRoma : SPINAZZOLA Domani sarà visitato nel weekend: si attende il via libera per il rientro - UnitiperLaRoma : @maicosuelo Io spiego il contesto e la motivazione che ha mosso la presunta frase di Mourinho. Per il resto vivo il… -