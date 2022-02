Advertising

Lopinionista : Roby Facchinetti, ecco le date confermate del tour 'Symphony' - AttoriCastingit : 'Parsifal': audizioni cantanti per lo spettacolo teatrale di Roby Facchinetti - - GammaStereoRoma : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - Inseguendo la mia vita - scarlwalker : @illicitaeffairs Non posso credere di essere andata dal Roby Facchinetti - scarlwalker : @illicitaeffairs Sungjin Dodi Battaglia, Young K Red Canzian, Wonpil Roby Facchinetti e Dowoon Stefano d'Orazio -

Ultime Notizie dalla rete : Roby Facchinetti

"Stefano ci ha lasciato - aveva scrittosu Facebook - . Era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato... Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, ...Domenica In/svela il suo Sanremo più emozionante (30 gennaio) Mara Venier ha subito raccolto il consiglio: " Basta Italo, toglietegli il microfono ", ha incalzato la conduttrice di ...Sono aperte le candidature alle audizioni per cantanti in Parsifal, il musical di Roby Facchinetti. Ecco i dettagli e come partecipare.“Stefano ci ha lasciato - aveva scritto Roby Facchinetti su Facebook -. Era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato... Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il ...