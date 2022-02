Rinviata Dinamo - Virtus Bologna

Advertising

CentotrentunoC : #LBA ?? Nuovo rinvio per la #DinamoSassari di coach Piero #Bucchi: salta la gara contro la #VirtusBologna ???? - supportersmagaz : Troppi positivi nella @dinamo_sassari, rinviata la partita contro @AllianzPallTS #TuttoUnAltroSport #LbaSerieA… - degrax : #Basket #Trieste Rinviata per positività @AllianzPallTS-@dinamo_sassari -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata Dinamo

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita Sassari, 10 febbraio Ufficio ComunicazioneBanco di Sardegna 10 febbraio 2022..." Tortona 72 - 70 Pesaro " Cremona 93 - 87 Fortitudo Bo " Brescia 86 - 93 Brindisi " Reggio Emilia 89 - 75 Varese " Virtus Bo 80 - 81 Napoli " VeneziaTrieste "Sassari...Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 13 febbraio 2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, valida per la 20^ giornata del Campionato di ...Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 13 febbraio 2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, valida per la 20^ giornata del Campionato di ...