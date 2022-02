Rihanna e la sua “pancia positivity”, esibizione felice della gravidanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da quando ha comunicato ufficialmente di essere in attesa del primo figlio da ASAP Rocky, Rihanna non perde occasione per mostrarsi, a eventi ufficiali così come per strada, con il suo bellissimo pancione in evidenza. Nonostante il freddo e le temperature non certo estive di New York in questo periodo (febbraio 2022) la cantante divenuta imprenditrice di successo sembra voler insistere nel suo messaggio di pancia positive, dopo quello portato avanti con le sue campagne di moda all’insegna dell’inclusività e dell’accettazione di sé. La pancia, sembra voler dire Riri, e la gravidanza, non devono essere viste come una parentesi di “fuori forma” e abbrutimento, ma anzi come un vero e proprio stato di grazia e vanno celebrate e mostrate senza pudore o vergogna. E Rihanna, con i suoi jeans a vita bassa, i ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da quando ha comunicato ufficialmente di essere in attesa del primo figlio da ASAP Rocky,non perde occasione per mostrarsi, a eventi ufficiali così come per strada, con il suo bellissimo pancione in evidenza. Nonostante il freddo e le temperature non certo estive di New York in questo periodo (febbraio 2022) la cantante divenuta imprenditrice di successo sembra voler insistere nel suo messaggio dipositive, dopo quello portato avanti con le sue campagne di moda all’insegna dell’inclusività e dell’accettazione di sé. La, sembra voler dire Riri, e la, non devono essere viste come una parentesi di “fuori forma” e abbrutimento, ma anzi come un vero e proprio stato di grazia e vanno celebrate e mostrate senza pudore o vergogna. E, con i suoi jeans a vita bassa, i ...

Advertising

chiarapierii : Comunque che Rihanna sia pesci io lo sento benissimo nella sua musica, tra pesci ci capiamo, passare da Rude Boy, C… - robecuom : per questo nel 1979 registra un ultimo album, 'Crashin’ from Passion', si trasferisce a Pittsburgh e smette di regi… - annemarie_ita : ?? | @AnneMarie posta via Instagram stories una foto di @rihanna, la quale ha da pochi giorni annunciato la sua prim… - rihanna_trivia : Scusate ma Sangio sopra Emma(dopo la sua esibizione incredibile) NO. Ma finalmente Matteo Romano che sale come meri… - eg0eccentrica : Emma nella sua Rude Boy Rihanna era -