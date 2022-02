Ricorso Bastoni, fiducia Inter: la strategia del club nerazzurro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Inter, fiducia per il Ricorso della squalifica di Bastoni: ecco la strategia del club nerazzurro per il difensore L’Inter ha deciso il Ricorso per la squalifica ad Alessandro Bastoni per un “avete fatto schifo” ai guardalinee dopo la partita nel derby contro il Milan. L’avvocato della società Capellini baserà la propria strategia difensiva sulla sproporzionalità della squalifica: c’è fiducia nell’accoglimento del proprio Ricorso. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022)per ildella squalifica di: ecco ladelper il difensore L’ha deciso ilper la squalifica ad Alessandroper un “avete fatto schifo” ai guardalinee dopo la partita nel derby contro il Milan. L’avvocato della società Capellini baserà la propriadifensiva sulla sproporzionalità della squalifica: c’ènell’accoglimento del proprio. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

