Retroscena di mercato dalla Spagna | il giocatore della Juve offerto al Real Madrid

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Curiosodiquello svelatoradio spagnola Cadena Ser e riportato da Sport Mediaset. Secondo l’emittente iberica infatti, la Fiorentina avrebbeDusan Vlahovic aldurante ildi gennaio. La proposta dei viola sarebbe arrivata per evitare che il serbo andasse a rinforzare una concorrente in campionato e magari per incassare qualcosa di più dei 75 milioni di euro richiesti. I blancos però si sono tirati indietro vista la loro volontà di puntare ad ingaggiare Kylian Mbappè in estate.

