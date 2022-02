Report Gimbe: contagi in calo del 27,9%. Cartabellotta: ma tenete le mascherine al chiuso (Di giovedì 10 febbraio 2022) Scendono i contagi Covid ma non i decessi. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, “una riduzione (-27,9%) di nuovi casi (649.345 contro 900.027) a fronte di un numero di decessi che non accenna a diminuire (2.587 contro 2.581), +0,2%”. Il Report evidenzia poi che “sono in calo anche i casi attualmente positivi (1.927.800 contro 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 contro 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 contro 19.873) e le terapie intensive (1.376 contro 1.549)”. Gimbe: contagi in calo per la seconda settimana di seguito “I nuovi casi settimanali – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe –registrano per la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Scendono iCovid ma non i decessi. Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, “una riduzione (-27,9%) di nuovi casi (649.345 contro 900.027) a fronte di un numero di decessi che non accenna a diminuire (2.587 contro 2.581), +0,2%”. Ilevidenzia poi che “sono inanche i casi attualmente positivi (1.927.800 contro 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 contro 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 contro 19.873) e le terapie intensive (1.376 contro 1.549)”.inper la seconda settimana di seguito “I nuovi casi settimanali – spiega Nino, presidente della Fondazione–registrano per la ...

