Reina e Sarri sfottò sui social: il portiere non incanta – VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Lazio perde 4-0 con il Milan a San Siro, tra i più contestati da parte dei tifosi ci sono Pepe Reina e Maurizio Sarri. L’ex portiere e l’ex tecnico del Napoli sono stati tra i protagonisti in negativo della sfida di Coppa Italia Milan-Lazio. In particolare i tifosi contestano a Reina la mancanza di reattività sul gol di Leao che ha dato il vantaggio ai rossoneri. Il tiro dell’attaccante rossonero è angolato, ma Reina sembra cadere su stesso senza dare nemmeno un minimo di spinta laterale, che forse gli avrebbe permesso di raggiungere quel pallone e deviarlo in angolo. Sarri. invece, viene bersagliato per la formazione messa in campo, ma anche per le dichiarazioni del post partita. Il tecnico dei biancocelesti si è lamentato per il format della Coppa Italia, che sarebbe ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Lazio perde 4-0 con il Milan a San Siro, tra i più contestati da parte dei tifosi ci sono Pepee Maurizio. L’exe l’ex tecnico del Napoli sono stati tra i protagonisti in negativo della sfida di Coppa Italia Milan-Lazio. In particolare i tifosi contestano ala mancanza di reattività sul gol di Leao che ha dato il vantaggio ai rossoneri. Il tiro dell’attaccante rossonero è angolato, masembra cadere su stesso senza dare nemmeno un minimo di spinta laterale, che forse gli avrebbe permesso di raggiungere quel pallone e deviarlo in angolo.. invece, viene bersagliato per la formazione messa in campo, ma anche per le dichiarazioni del post partita. Il tecnico dei biancocelesti si è lamentato per il format della Coppa Italia, che sarebbe ...

Advertising

emipro74 : @callmegoodlife @Alex_Piace No Carlo Carlo Carlo, non penso che Sarri metterà Reina in EL Carlo Carlo caro Carlo - Fakeauriemma : Verona-Lazio 4-1 Napoli-Lazio 4-0 #MilanLazio 4-0 Ai tifosi della #Lazio che incolpano #Sarri e chiedono un suo eso… - infoitsport : Lazio, Sarri nel vortice della critica: 'Tattica suicida, doppio errore Hysaj-Reina' - Gia37428511 : RT @aurelianotre: -Cataldi con Leiva riserva -Immobile senza sostituto -Strakosha in scadenza con Reina sostituto -Acerbi rinnovato a 2.5 e… - Claudiodema98 : RT @aurelianotre: -Cataldi con Leiva riserva -Immobile senza sostituto -Strakosha in scadenza con Reina sostituto -Acerbi rinnovato a 2.5 e… -