Regione Lazio, approvata legge su Blue economy. Ognibene "svolta verso economia sostenibile" (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Regione Lazio ha approvato la legge sulla "promozione della formazione, occupazione nei settori della Blue economy", che vede come primo firmatario Daniele Ognibene (Caprogruppo LeU al Consiglio Regionale del Lazio), insieme ai Consiglieri Regionali Gino De Paolis (Lista Zingaretti) e Enrico Maria Forte (PD). Una svolta decisiva per una Regione che può vantare ben 361 km di costa sul Mar Tirreno, oltre a 43 laghi, 18 fiumi e 11 porti marittimi strategici per spostamenti e trasporti commerciali. "Si tratta di una legge -dichiarano Daniele Ognibene e Gino De Paolis- fortemente voluta. Come Regione Lazio, infatti, abbiamo dimostrato una particolare ...

