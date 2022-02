Reddito di cittadinanza fino a 4.680 euro, nuove regole per il lavoro autonomo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con una nuova circolare, l’Inps ha indicato le nuove regole per la comunicazione di attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza. Ricordiamo che i beneficiari del Reddito di cittadinanza che aprono una nuova attività professionale o commerciale, possono richiedere un bonus fino fino a 4.680 euro, pari a 6 mensilità del Reddito (780 euro), erogato in un’unica soluzione da aggiungere all’assegno già percepito a titolo di sussidio. Secondo le nuove indicazioni Inps, la variazione dell’attività deve essere comunicata all’Inps il giorno antecedente all’inizio ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con una nuova circolare, l’Inps ha indicato leper la comunicazione di attività imprenditoriale o dida parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore deldi. Ricordiamo che i beneficiari deldiche aprono una nuova attività professionale o commerciale, possono richiedere un bonusa 4.680, pari a 6 mensilità del(780), erogato in un’unica soluzione da aggiungere all’assegno già percepito a titolo di sussidio. Secondo leindicazioni Inps, la variazione dell’attività deve essere comunicata all’Inps il giorno antecedente all’inizio ...

