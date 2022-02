Ranking Fifa: L’Italia resta alla 6ª posizione, salgono Argentina e Germania (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ranking Fifa, il Belgio comanda ancora, in testa alla classifica. L’Italia resta alla 6ª posizione in graduatoria (posizione che, in precedenza, non occupava dall’agosto 2013). Notizia principale, l’Argentina supera l’Inghilterra e si pone al quarto posto. Sale anche la Germania, che però non rientra ancora nella Top 10. La Nazionale guidata da Hansi Flick infatti, è solo 11ª. La lista completa: IL Ranking Fifa AGGIORNATO AL 10 FEBBRAIO 2022 1. Belgio 1828.45 punti 2. Brasile 1823.42 3. Francia 1786.15 4. Argentina 1766.99 5. Inghilterra 1755.52 6. Italia 1740.77 7. Spagna 1704.75 8. Portogallo 1660.25 9. Danimarca 1654.54 10. Olanda 1653.73 11. ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022), il Belgio comanda ancora, in testaclassifica.6ªin graduatoria (che, in precedenza, non occupava dall’agosto 2013). Notizia principale, l’supera l’Inghilterra e si pone al quarto posto. Sale anche la, che però non rientra ancora nella Top 10. La Nazionale guidata da Hansi Flick infatti, è solo 11ª. La lista completa: ILAGGIORNATO AL 10 FEBBRAIO 2022 1. Belgio 1828.45 punti 2. Brasile 1823.42 3. Francia 1786.15 4.1766.99 5. Inghilterra 1755.52 6. Italia 1740.77 7. Spagna 1704.75 8. Portogallo 1660.25 9. Danimarca 1654.54 10. Olanda 1653.73 11. ...

