'Race to Resilience', il ruolo di città e Regioni nella sfida al clima che cambia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mitigare gli effetti del cambiamento climatico, riducendo le emissioni di CO2, ma anche mettere in atto misure di resilienza dei sistemi socio-economici per garantire prosperità alle nostre società. In questo contesto le Nazioni Unite hanno lanciato Race to Resilience, l'iniziativa rivolta agli attori non governativi (Regioni, Province, Comuni ma anche imprese ed enti finanziari) per lavorare a interventi di resilienza e sviluppo dei territori e promuovere la condivisione di buone pratiche. Questi i contenuti emersi durante il webinar 'Race to Resilience. città e Regioni alla sfida di un clima che cambia' promosso da Italy for climate e Green City Network, in collaborazione con l'Ambasciata Britannica a ...

