Quanto cibo buttiamo via ogni anno e quali alimenti finiscono nella spazzatura: i dati allarmanti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono stati pubblicati i dati che fotografano la situazione dello spreco alimentare in Italia. Nel 2021, gli italiani hanno buttato via quasi 31 kg di cibo a testa, il 15% in più rispetto al 2020, in particolare nel Sud del nostro Paese. Qual è la situazione che emerge e Quanto vale economicamente lo spreco di alimenti. Spreco di cibo, Quanto ne buttiamo via ogni settimana e quali sono i dati degli altri Paesi I dati che descrivono lo spreco di cibo in Italia sono stati resi noti da Waste Watcher International, tramite monitoraggio dell'Ipsos, e pubblicati nel report Il caso Italia 2022. Durante lo scorso anno, gli italiani hanno ...

