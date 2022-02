Punto di ascolto psicologico gratuito: un progetto dell'ordine di Malta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arezzo,10 febbraio 2022 - "Sono tanti gli studi che certificano gli effetti negativi sulla salute psicologica provocati dal lungo periodo di pandemia. Un'emergenza sanitaria, quella del covid, i cui ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arezzo,10 febbraio 2022 - "Sono tanti gli studi che certificano gli effetti negativi sulla salute psicologica provocati dal lungo periodo di pandemia. Un'emergenza sanitaria, quella del covid, i cui ...

