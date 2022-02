PSG | Haaland per il dopo-Mbappé

Advertising

Commenta per primo A sostituire l'eventuale partenza di Kylian Mbappé dal Paris Saint - Germain: Erling. Come riportato da L'Equipe , il presidente Nasser Al - Khelaifi ha già avuto colloqui con Mino Raiola su un possibile trasferimento del norvegese nella capitale francese. Di conseguenza, l'...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Se Mbappé dovesse lasciare ila fine stagione, i parigini si tufferanno suIn Francia sono sicuri: ilpunterà tutto su Erlingnel caso in cui Kylian Mbappé dovesse lasciare Parigi a fine stagione. Il gioiello francese non ha ancora rinnovato il suo contratto in ...A sostituire l’eventuale partenza di Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain: Erling Haaland. Come riportato da L'Equipe, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha già avuto colloqui con Mino Raiola su un ...L’offerta da 30 milioni di euro annui sottoposta a Kylian Mbappé sarebbe di fatto rigirata ad Haaland. Non solo offerta monstre in arrivo anche per il club detentore del cartellino. Nulla ...