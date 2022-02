Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 25ª giornata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 12 ed il 14 febbraio si disputerà la 25esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Lazio-Bologna per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Spezia-Fiorentina. In... Leggi su today (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovamente in campo laA. Tra il 12 ed il 14 febbraio si disputerà la 25esima, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Lazio-Bologna per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Spezia-Fiorentina. In...

Advertising

Tgyou24 : L'Umana Reyer Venezia rispetta i pronostici, Use Rosa Scotti Empoli battuta nettamente col punteggio di 61-82. La… - betpusher : Serie A, sabato 12 febbraio 2022, 18:00 Napoli v Inter: NAPOLI +0.0 AH (1 dnb) @ 2,11 sbobet -1.5u- nobet 1,95… - infobetting : US Virtus Verona 1921-Sudtirol (mercoledì 9 febbraio, ore 18): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEB #Modena vs #Cesena è una gara valida per la la venticinquesima giornata del campionato di Serie… - infoitsport : Salernitana-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici -