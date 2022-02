Premier League, doppio Jota e il Liverpool vince. Basta Gabriel all’Arsenal (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel giorno del ritorno di Momo Salah, il Liverpool non fallisce l’esame Leicester e vince 2-0 nel match della ventiquattresima giornata di Premier League. Ai reds Basta una rete al 34? di Diogo Jota: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Schmeichel nega il gol al colpo di testa di Matip ma sulla respinta c’è il tap in da due passi del portoghese. Nella ripresa il Leicester prova a reagire, ma Anfield si scalda con l’ingresso in campo di Salah al 60?. All’88’ c’è il raddoppio dei reds ma la firma è ancora una volta di Jota, stavolta su assist di Matip. I reds salgono a 51 punti in classifica, a 9 lunghezze dal Manchester City e con una partita ancora da giocare. Un gol di Gabriel al 3? Basta ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel giorno del ritorno di Momo Salah, ilnon fallisce l’esame Leicester e2-0 nel match della ventiquattresima giornata di. Ai redsuna rete al 34? di Diogo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Schmeichel nega il gol al colpo di testa di Matip ma sulla respinta c’è il tap in da due passi del portoghese. Nella ripresa il Leicester prova a reagire, ma Anfield si scalda con l’ingresso in campo di Salah al 60?. All’88’ c’è il raddei reds ma la firma è ancora una volta di, stavolta su assist di Matip. I reds salgono a 51 punti in classifica, a 9 lunghezze dal Manchester City e con una partita ancora da giocare. Un gol dial 3?...

