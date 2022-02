Premier League, da domani niente mascherine al chiuso e meno tamponi per club e giocatori (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Premier League ha deciso di eliminare da subito alcune restrizioni legate al Covid per club e giocatori e poi di procedere alla completa rimozione alla fine di febbraio. E’ quanto si evince da una nota ufficiale, ripresa da Calcio e Finanza. “All’odierna assemblea dei club della Premier League, è stato deciso di rimuovere alcune misure di emergenza COVID-19 da venerdì 11 febbraio. Sebbene l’obbligo di garantire il distanziamento sociale all’interno sia mantenuto, le restrizioni come l’uso di mascherine per il viso nelle aree interne e la limitazione del tempo di trattamento saranno rimosse. I tamponi per i giocatori e il personale del club rilevante torneranno a due volte alla settimana da lunedì 14 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laha deciso di eliminare da subito alcune restrizioni legate al Covid pere poi di procedere alla completa rimozione alla fine di febbraio. E’ quanto si evince da una nota ufficiale, ripresa da Calcio e Finanza. “All’odierna assemblea deidella, è stato deciso di rimuovere alcune misure di emergenza COVID-19 da venerdì 11 febbraio. Sebbene l’obbligo di garantire il distanziamento sociale all’interno sia mantenuto, le restrizioni come l’uso diper il viso nelle aree interne e la limitazione del tempo di trattamento saranno rimosse. Iper ie il personale delrilevante torneranno a due volte alla settimana da lunedì 14 ...

