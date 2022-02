zazoomblog : Posillipo uomo si sente male: farmacista gli salva la vita con manovra d’emergenza - #Posillipo #sente #male:… - natofree : Posillipo, uomo si sente male all’ufficio Postale: la farmacista gli salva la vita La farmacista: ““Gli ho praticat… - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Posillipo Malore nell'ufficio postale, farmacista salva la vita ad un uomo: 'Mi sono precipitata quando ho senti… - NapoliToday : #Cronaca #Posillipo Malore nell'ufficio postale, farmacista salva la vita ad un uomo: 'Mi sono precipitata quando h… - marcimarti17 : Vasco 70 Napoli, 29/09/1987 Il primo concerto della mia Vita. Ricordo tutto. L'eccitazione, le emozioni, le canzo… -

È cambiata in pochi istanti una normale mattinata di lavoro per Marcella Colucci, farmacista impiegata presso la farmaciain piazza Salvatore Di Giacomo a Napoli: unsi è sentito male ...Minuti di paura nell'ufficio postale di piazza Salvatore Di Giacomo a, per unche ha accusato un malore. Marcella Colucci, farmacista, ha udito le urla provenire alle Poste e si è catapultata al suo interno riuscendo a regolarizzare il battito dell', ...Napoli – Sembrava una giornata di lavoro come tutte le altre, ed invece si è trasformata in una mattina da ricordare a vita per Marcella Colucci, farmacista della Farmacia Posillipo in piazza ...impiegata della Farmacia Posillipo in piazza Salvatore Di Giacomo si è precipitata per accertarsi di quanto stava accadendo. Arrivata sul posto, ha notato che un uomo ha accusato un malore all’interno ...